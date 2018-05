Equipe Madureira conquista 22 ouros no Paranaense de Taekwondo

Atletas campeões garantiram vaga para o Campeonato Brasileiro 2018

A Equipe Madureira fez o nome de Londrina brilhar no 36º Campeonato Paranaense de Taekwondo. Com 22 duas medalhas de ouro - 48 no total -, a equipe do mestre Fernando Madureira - ex-técnico olímpico - terminou a principal competição do estado em 2º lugar geral, 2º lugar na seletiva para o Campeonato Brasileiro e 3º lugar entre os faixa coloridas.

Sob o comando dos técnicos Diogo Freire e Flavio Alves, os atletas campeões em suas categorias da seletiva se classificaram automaticamente para o Campeonato Brasileiro, que por sua vez, vale vaga para a seletiva fechada que define a Seleção Brasileira de Taekwondo em 2019.

Resultados Equipe Madureira no Paranaense de Taekwondo 2018:

Classificação por equipes: Equipe Madureira:

2º lugar geral

2° lugar seletivas

3º lugar faixas coloridas

Classificação - Lutas:

ADULTO

Ouro

Barbara Akemi -53Kg

Felipe Kenji Z. Enju -63Kg

Géssica Lino +73kg

Luiza dos Santos Banks -67Kg

Maria Isabelly Ferreira Pereira -57Kg

Pedro H. Vidotti +87Kg

Vinícius Brunini -68kg

Prata

Augusto Akira -74Kg

Eduardo de Andrade -54Kg

Leticia Farias M. Amaral -53Kg

Bronze

Luiz Felipe Shimizu -74Kg

SUB-21

Ouro

Maria Isabelly Ferreira Pereira -57 Kg

Prata

Eduardo de Andrade -54kg

Vinícius Brunini -68kg

4º lugar: Reinaldo Cassimiro Neto -74Kg

JUVENIL

Ouro

Ana Paula Alves Morais -68Kg

Arthur Gaspar +70Kg

Bruno Cardoso -63kg

Felipe Souza Vieira -57Kg

Gabriela Aguilar Silva -52Kg

Marcos Vinícius Dorigon -51Kg

Bronze

Hércules Pereira Castro -73kg

Isadora Prado Paulino -63kg

Miriam Barros de Castro -55Kg

4º lugar: Gabriel de Oliveira -73Kg

CADETE

Ouro

Kauan Lourenço -41Kg

Tiago Inácio +65Kg

Prata Antonio Miguel Guimarães Almeida -65Kg

Rayssa Soares -55Kg

Rhuan Lourenço -37kg

Bronze

Liz Rocha Madureira -41Kg

Nicolas Pereira da Silva -45kg

INFANTIL

Ouro

Nando Rocha Madureira -32Kg

Prata

João Gabriel Costa -45Kg

Caio R. M. Pinheiro Galvão -42Kg

MIRIM

Prata

Rafael Dorigon -25Kg

MASTER III

Ouro

Volney Vidotti +80Kg

Classificação - POOMSAE

Ouro

Ana Paula Alves Morais

Liz Madureira

João Pedro Fernandes

Rhuan Lourenço

Prata

Augusto Akira Fugivala

Kauan Lourenço

Eduardo de Andrade João Gabriel Costa

Bronze

Isadora Vieira

Heloisa Souza Vieira

Tomaz Cavalcanti Fatel Filla

Bruno Cardoso

Janaína Castro/Asimp

