Não me acho sexy, nem um pouco", dispara Fernanda Lacerda, a "Mendigata"

A modelo Fernanda Lacerda, famosa pela personagem "Mendigata", foi colocada ao lado de Suzana Alves, a "Tiazinha"; Joana Prado, a "Feiticeira"; Dani Souza, a "Mulher Samambaia"; e Dany Bananinha como as mulheres mais sexys da televisão brasileira.

Por incrível que pareça, a loira não se coloca neste patamar. "Não me acho sexy, nem um pouco (risos). E nem tenho pretensão em ser sexy", dispara a "Mendigata".

Fernanda Lacerda, que possui mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram, está fazendo o maior sucesso com seu canal no YouTube chamado "InFERnizando". Para se ter uma ideia, o vídeo com MC Bin Laden a pedindo em namoro já teve mais de 280 mil visualizações em menos de uma semana. Assista: https://www.youtube.com/watch?v=cBVPlAm9ijs

Bin Laden me Pediu em Namoro. Será que Eu Aceitei?

www.youtube.com

Bin Laden me Pediu em Namoro. Será que eu aceitei? Participação: - Mc Bin Laden Siga Fernanda Lacerda no Instagram: @fernandalacerda_oficial ...

Referências:

https://www.instagram.com/fernandalacerda_oficial/?hl=pt-br

https://www.pressmf.global/br/portfolio/details/fan-peterson-5

MF Press Global

Clique nas fotos para ampliar