Receitas: Sopa de Creme de Abobrinha com Rúcula e Ricota

Ingredientes:

½ maço de rúcula

2 abobrinhas italianas picadas grosseiramente

1 cebola descascada picada grosseiramente

800 ml de água ou caldo de vegetais caseiros

1 colher (café) de sal

Pimenta-do-reino branca moída a gosto

1 embalagem de Ricota Tirolez (200 g) despedaçada

Modo de Preparo:

· Separe os caules das folhas de rúcula e reserve;

· Em uma panela, coloque as abobrinhas, a cebola, os caules das folhas de rúcula e a água ou caldo. Leve ao fogo até que os legumes fiquem cozidos;

· No liquidificador, bata o conteúdo da panela até obter um creme. Volte o creme para a panela e tempere com sal e pimenta. Junte os pedaços de ricota;

· Pique as folhas de rúcula grosseiramente. Sirva a sopa com as folhas de rúcula cruas por cima.

(Tirolez.com)