Desfile no Calçadão marca Expo Japão 2018

Apresentações serão neste sábado a partir das 11h

Neste sábado (26), a partir das 11h no Calçadão de Londrina está agendado um desfile para divulgar mais uma edição da Expo Japão, com apresentações tradicionais de Bon Odori, os irreverentes cosplayers e karaokê.

Segundo o coordenador geral do evento, Luciano Matsumoto, a proposta é apresentar uma prévia do que o público irá encontrar na feira. “O desfile vai sair percorrer o Calçadão e terminar na altura do Teatro Ouro Verde”.

A Expo Japão 2018 acontece de 30 de maio (quarta-feira) a 03 de junho (domingo) e é a maior festa da comunidade japonesa do Paraná, reunindo arte, cultura, gastronomia, produtos agrícolas, debates técnicos e outras atrações. Serão cinco dias dedicados à promoção e divulgação das tradições, costumes e hábitos da cultura japonesa. A iniciativa conta com o apoio de centenas de pessoas, japoneses e descendentes que se dedicam voluntariamente ao evento.

“O objetivo principal da Expo Japão é o de preservar e divulgar a cultura japonesa e manter os valores e tradições para as novas gerações. É o momento em que a comunidade nipo-brasileira se une em prol da preservação de suas raízes e costumes, transmitindo seus valores à sociedade londrinense”, reforça Matsumoto.

A Expo Japão 2018 é uma promoção da ACEL e uma realização do Ministério da Cultura. Conta com o apoio institucional do Consulado Geral do Japão em Curitiba, Governo do Paraná, Prefeitura Municipal de Londrina, Iapar, Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná, Londrina Convention Bureau e Emater.

Emilia Miyazaki/Asimp