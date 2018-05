Banda Matanza faz show em Londrina no próximo domingo

Matanza, famosa banda de rock brasileira, chega a Londrina no próximo domingo, dia 27 de maio, para apresentação única, que faz parte da turnê “Total Destruído 2018”, cuja a última música lançada, “Na Lama do Dia Seguinte”, vira a protagonista. O show acontece no Novo Escritório Bar e os portões da casa de festas estarão abertos a partir das 19h. Os ingressos podem ser adquiridos através do link https://bit.ly/2IaUYyT.

“Conseguimos fazer uma pausa em uns novos projetos para darmos uma boa farra ao povo de Londrina. Como sempre, prometemos que será uma noite com muita diversão e rock ‘n’ roll. A gente não vai esquecer de tocar os clássicos que a galera adora como ‘Ela roubou meu caminhão’, ‘Pé na porta, soco na cara’ e ‘Bom é quando faz mal’, mas a ‘Lama’ é o centro das atenções nessa jornada que está deixando todo mundo realmente total destruído”, avisa o baterista Jonas Cáffaro.

Sobre o Matanza

Criada em 1997, no Rio de Janeiro, a banda de rock pesado Matanza é uma das mais bem-conceituadas e respeitadas no cenário nacional. Com seu estilo único de fazer música, o quinteto formado por Jimmy London (vocal), Mauricio Nogueira (guitarra), Jonas Cáffaro (bateria), Dony Escobar (contrabaixo) e Marco Donida (guitarra) já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em grandes festivais, como o Sepulfest (2004), o Rock In Rio (2011), a Virada Cultural (2016) e o Lollapalooza Brasil (2016), por exemplo.

No Brasil, o Matanza é pioneiro do estilo “countrycore”, que mistura o country norte-americano à energia e intensidade do hardcore, com pitadas de thrash metal e o folk irlandês. Sempre com letras bem-humoradas, o grupo conta histórias de bebedeiras, ressacas e brigas de bar em sua maioria, porém também faz críticas sociais em músicas como “Orgulho e Cinismo” e “Odiosa Natureza Humana”.

Em 2012, foi criado e produzido pelos próprios integrantes, o Matanza Fest, festival de rock que já teve sete edições e a participação de bandas de várias gerações. Em outubro de 2017 a banda inovou e lançou o curta-metragem “Quando a lua cheia sai”, que teve direção do cineasta Alex Medeiros.

SERVIÇO:

Dia: Domingo, 27/05/2018

Horário: 19h às 23h50

Local: Novo Escritório Bar

Tel: (43) 3325-1212

Endereço: Rua Francisco Salton, 33 – Terra Bonita – Londrina, PR

Classificação etária: 18 anos

Pontos de venda de ingressos:

Novo Escritório Bar – Rua Francisco Salton, 33, Terra Bonita – Londrina, PR

Tel: (43) 3325-1212

Sonkey – Rua Senador Souza Naves, 9 – Londrina, PR

Tel: (43) 3377-6800

Tubarão Cross Fit – Rua Humaitá, 635 – Londrina, PR

Tel: (43) 3361-8990

Londrina Ink Tattoo Studio – Shopping Royal Plaza loja 131, térreo – Londrina, PR

Tel: (43) 3027-2883

Ou através do link https://bit.ly/2IaUYyT

Preços:

Inteira (1° lote) - R$ 60,00

Meia entrada (2° lote) – R$ 40,00

Inteira (2° lote promocional doando 1 kg de alimento não perecível) – R$ 40,00

