Hemocentro e Secretaria de Educação realizam 4ª Quinzena de Doação de Sangue

Várias ações serão realizadas durante o mês de junho, entre elas estão exposições de trabalhos de alunos, palestras em empresas e homenagens aos doadores

O Hemocentro Regional de Londrina - Hospital Universitário (HU) e a Secretaria Municipal de Educação (SME) vão realizar a 4ª Quinzena Municipal de Conscientização à Doação de Sangue. A abertura solene será na próxima terça-feira (29), às 14h30, na Câmara de Vereadores, Rua Governador Parigot de Souza, 145, Centro Cívico.

A intenção é conscientizar a população, desde os mais novos até os adultos, sobre a importância de se doar sangue, independente do tipo sanguíneo e do fator Rh que um indivíduo possui. Para isso, todos os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Escolas Municipais vão participar com diversas atividades. Entre elas estão desenhos, transmissão de vídeo infantil da Turma da Mônica sobre o assunto, e elaboração de cartazes, textos e pesquisas na área. Cerca de 40 mil crianças vão participar da ação.

Para chamar a atenção dos alunos, no dia 6 de junho, às 9 horas, a Escola Municipal Reverendo Odilon Gonçalves Nocetti vai inaugurar uma exposição de trabalhos com a participação da secretária municipal de Educação, Maria Tereza de Moraes. O Projeto Doador do Futuro apresentará cerca de 50 trabalhos feitos pelos alunos da rede municipal de ensino, no ano passado.

Haverá diversos cartazes decorados pelos estudantes com desenhos, brilho, tinta, colagens com EVA e outros materiais didáticos. Eles fazem parte da proposta pedagógica escolhida pelas unidades escolares. A exposição estará na sede da Escola Reverendo Odilon Gonçalves Nocetti, que fica na Rua Adulcino José Jordão, 589, no Jardim do Sol. Através das informações repassadas para os alunos da rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação espera transmitir a mensagem para os familiares, amigos, vizinhos e pessoas da comunidade em geral.

As crianças deste ano também produzirão materiais vinculados à Quinzena Municipal de Conscientização à Doação de Sangue. Eles serão expostos no próximo ano, para os demais estudantes. Além dessas ações, no dia 4 de junho, às 19h30, será inaugurada a exposição itinerante “Gotas de Vida”, no Shopping Aurora. Ela retrata -por meio de fotografias, vídeos e depoimentos- as histórias de doadores de sangue e pacientes que o recebem através da doação.

Já no dia 12 de junho, às 14 horas, haverá uma “Homenagem aos Doadores de Sangue” na Câmara Municipal de Londrina (CML). Eles receberão um Diploma de Mérito do Hemocentro de Londrina e dos vereadores. A solenidade marcará o encerramento da quinzena de ações.

Durante o mês de junho, alunos do curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e integrantes da Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina (IFMSA) farão palestras sobre a doação de sangue em empresas interessadas; o SESC Cadeião fará uma iluminação vermelha simbolizando o movimento e ajudará na distribuição de materiais educativos digitais e no dia 23 de junho, às 15h, organizará o Ciclo SESC - Junho Vermelho, que prevê um passeio ciclístico de 15 a 18 quilômetros, passando pelo Hemocentro (HU) no caminho.

A 4ª Quinzena Municipal de Conscientização à Doação de Sangue foi instituída pela Lei Municipal 12.037/2014, proposta pelo vereador Tio Douglas e, em Londrina, é realizada em parceira com a Prefeitura de Londrina, Câmara de Vereadores e governo estadual, através do Hemocentro Regional de Londrina (HU).

Como doar sangue

De acordo com o Hemocentro, por meio de uma doação é possível ajudar a salvar a vida de até três pessoas. Os interessados precisam se dirigir de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h30, e, aos sábados, das 8h às 17h30, ao Hemocentro, que fica na Rua Claudio Donizete Cavalliere, 156, Jardim Aruba (anexo ao HU).

Lá, o possível doador será cadastrado no Sistema do Hemepar e receberá um questionário para responder. Em seguida, será feita uma triagem clínica, onde serão avaliados os requisitos para a doação e se o paciente os preenche. Depois, ele passará pela triagem hematológica, que é um exame rápido com o uso de uma gota de sangue. Ele verifica se o doador não tem anemia. Se estiver tudo certo, há a doação de 450 ml de sangue e após ele recebe um lanche e deve permanecer por 15 minutos na sala de recuperação do Hemepar. Todo procedimento leva cerca de 40 minutos para ser realizado.

