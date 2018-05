CPVP: Inscrições para etapa de Londrina encerram na segunda-feira (28.05)

A competição acontece no próximo fim de semana, no Lago Igapó, em Londrina

Começa na próxima semana a terceira etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia, realizado pela Federação Paranaense de Voleibol (FPV). A competição será realizada no Lago Igapó, em Londrina. Na sexta-feira (01.06) as disputas acontecem nas categorias Sub-17 e Sub-19 e no sábado à tarde começam os confrontos do Adulto, que encerram no domingo.

As inscrições para esta etapa encerram na próxima segunda-feira (28.05) e podem ser feitas através do e-mail dt@voleiparana.com.br, com cópia para andrade@voleiparana.com.br. Poderão participar também atletas que não são federados.

No Adulto, após duas etapas, Ubiratã e Paranaguá, a competição já tem mais de 30 duplas ranqueadas. Já no Sub-19 o número passa de 50 duplas.

O diretor técnico da FPV, Fábio de Almeida, acredita que o número de participantes seja maior ainda nesta terceira etapa. “Londrina é um celeiro de atletas do vôlei de praia então creio que teremos um grande número de duplas inscritas nesta etapa, até porque na edição do ano passado a cidade deu o show na realização do evento.”

O principal diferencial neste ano é com relação à premiação pois, além de troféus, as três melhores duplas da categoria Adulto, receberão premiação em dinheiro. No Superpraia esse valor poderá passar de 4 mil reais. Nas categorias Sub-19 e Sub-17 os três primeiros colocados receberão medalhas.

Josi Schmidt/Asimp