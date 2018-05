Heineken prepara ações especiais para a final da UEFA Champions League no Paraná

A marca realizará ativações em bares e pubs das maiores cidades do Estado

A Heineken, cerveja Premium líder no mundo, preparou ações especiais para a grande Final da UEFA Champions League. Patrocinadora pelo 13° ano consecutivo da maior competição de clubes do mundo, a marca realizará ativações por diversos bares paranaenses durante a exibição do duelo entre Real Madrid e Juventus, hoje, a partir das 15h45. Ao todo, serão 24 locais participantes, em Curitiba, Londrina, Cascavel, Maringá e Paranaguá.

Para que todos entrem no clima da decisão, que ocorrerá em Kiev (Ucrânia), os estabelecimentos receberão uma ativação especial da marca. Além dos já tradicionais table tops e bandeirolas, os locais contarão com promoções de Compre e Ganhe e brindes exclusivos, como camisetas e chaveiros.

Abaixo a lista completa dos bares e pubs participantes:

Curitiba

Hora Extra – Rua Holanda, 193

Menina Zen – Rua Itupava, 1353

Fundição 52 – Rua Mateus Leme, 885

Canô – Rua Mateus Leme, 787

Quintal do Monge – Rua Dr. Claudino dos Santos, 24

Amsterdam Pub – Rua Mateus Leme, 2418

Curitiba Sunset Café – Rua Mal. Hermes, 1016

Txapela – Rua Bispo Dom José, 2481

Taco El Pancho – Rua Bispo Dom José, 2295

Sheridans Irish Pub – Rua Bispo Dom José, 2315

A Casa do Ferreiro – Av. Iguaçu, 3945

Cooldown – Av. Silva Jardim, 1145

Simples Assim – Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1671

Boteco do Didi – Rua Alferes Poli, 483

Boteco de Sampa – Rua Alferes Poli, 1850

Armazém do Alemão – Rua Maestro Carlos Frank, 1634

Londrina

Boussole Gastrobar – Av. Ayrton Senna da Silva, 400 (Shopping Aurora)

Bodega Paranaguá – Rua Paranaguá, 877

Máximo Villa – Rua Paranaguá, 933

R2 – Rua Fernando de Noronha, 1376

Cascavel

Old West Pub – Rua Visconde de Guarapuava, 1992

Big House Garage – Rua Erechim, 799

Maringá

Av. São Paulo, 1880

Paranaguá

Mahle – Av. Roque Vermelha, 280

A nova campanha de divulgação do patrocínio da Heineken à UEFA Champions League, marca o 13º ano de parceria com a competição. Intitulada “Share the Drama”, a nova comunicação vai mostrar que toda partida da UCL tem o poder de entregar o mesmo drama e emoções de um campeão de bilheterias no cinema. O jogador Ronaldinho Gaúcho protagoniza o vídeo “The Wall”, que recria em linguagem de filme futurista, o icônico lance da partida do FC Barcelona contra o Werder Bremen, da Alemanha, na temporada de 2005 – 2006, em que o craque, ao cobrar falta por baixo, marca um gol que entrou para a história da UEFA. A cena traça um paralelo entre a emoção das partidas e dos filmes de cinema. A criação da campanha é assinada pela Publicis.

“Os jogos da UEFA Champions League são sempre um espetáculo e, neste ano, queremos inspirar os fãs do campeonato a vivenciarem e compartilharem a emoção de uma partida com o mesmo entusiasmo de uma produção cinematográfica. Trazer o Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores jogadores da história do campeonato, para protagonizar esse conceito demonstra a importância do público brasileiro para a maior competição de futebol do mundo”, comenta Guilherme Retz, gerente de marketing de Heineken.

João Carneiro/Asimp