Educação realiza Festival Esportivo das Escolas Municipais

Participarão cerca de 1.200 alunos de quartos e quintos anos do Ensino Fundamental. Ação acontecerá no Moringão e no Zerão

A fim de estimular a participação das crianças na prática esportiva, a Secretaria Municipal de Educação realiza, na próxima quarta-feira (30), mais uma edição do Festival Esportivo das Escolas Municipais. A ação será realizada durante todo o dia no Moringão e no Zerão, simultaneamente. De manhã será das 8h30 às 12 horas e à tarde, das 14 às 17 horas. São parceiros a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e o Serviço Social do Comércio (SESC).

Irão participar da iniciativa cerca de 1.200 alunos, de quartos e quintos anos do Ensino Fundamental, de 35 escolas municipais de Londrina. No Moringão os alunos participarão das modalidades mini vôlei e futsal. No zerão, do atletismo e haverá apresentações culturais no anfiteatro do local. Todos os participantes serão premiados com medalhas.

Segundo Priscila Oliveira, do Apoio Pedagógico de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação, o Festival oportuniza que os alunos pratiquem as modalidades que aprendem nas escolas, pondo em prática os conteúdos da grade curricular da disciplina de Educação Física. “Também é um momento de socialização com os estudantes de outras regiões, além de possibilitar que eles conheçam espaços públicos, pois muitos não conhecem”, destacou.

Para o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro dos Santos, eventos como este possibilitam estimular o gosto pela prática esportiva desde cedo. “A Fundação apoia o incentivo à iniciação esportiva nas escolas e está de portas abertas para a realização de ações como esta”, salientou.

Dayane Albuquerque/NC/PML