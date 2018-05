Centro de Convivência promove encontro do projeto Cinema Intergeracional

Qualquer pessoa com 60 anos ou mais pode participar e levar um familiar ou amigo para desfrutar de uma sessão de cinema

Com o objetivo de propiciar um ambiente favorável à convivência entre diferentes gerações, a Secretaria Municipal do Idoso (SMI) irá promover mais um encontro do projeto Cinema Intergeracional. Será na próxima terça-feira (29), das 14 às 16 horas, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa "Benedito Camargo Sobrinho" (CCI) Oeste, localizado na Serra Pedra Selada, 111.

A ação é gratuita e voltada para pessoas com 60 anos ou mais. Para participar não é necessário fazer inscrição prévia e o idoso pode levar um familiar, como neto e sobrinho, amigo ou vizinho. As crianças devem ter acima de 8 anos de idade. A atividade busca estimular a interação social entre os idosos, familiares e pessoas de diversas idades. Neste encontro será exibido o filme Heidi e durante a sessão será servido chá e pipoca doce, feita com leite em pó.

Os encontros do projeto Cinema Intergeracional vem ocorrendo regularmente nos CCIs Leste e Oeste da cidade desde que iniciou, neste ano. Segundo o gerente de Atenção à Pessoa Idosa da SMI, Cleir Brandão, a iniciativa possibilita a convivência entre diversas gerações, permitindo a troca de experiência e interação entre os participantes, além de trazer a comunidade para mais perto dos CCIs. “Nestes encontros a comunidade também têm a oportunidade de conhecer os centros de convivência e os serviços e projetos que são oferecidos em várias áreas de atendimento”, explicou.

Sobre o filme

A comédia dramática Heidi conta a história de uma menina órfã que é levada pela tia para morar nas montanhas com o avô Adolph, um tanto turrão e recluso. Aos poucos, ele se rende aos encantos da garotinha e faz de tudo para recuperar a neta, após a sua ambiciosa tia mandá-la para a Alemanha.

Dayane Albuquerque/NC/PML