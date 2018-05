Neste domingo (27), às 19h, Ibiporã recebe o "Elvis Forever Show"

Será um show social, no Cine Teatro Padre José Zanelli, em benefício do Lar Padre Leone e outros abrigos para idosos na cidade. Veja como pegar o seu ingresso

Neste domingo (dia 27/5), às 19h, o Cine Teatro Padre José Zanelli (Av. Dom Pedro II, 368 - Ibiporã) recebe o "ELVIS FOREVER SHOW" , um evento beneficente em prol de idosos carentes que vivem em abrigos, com arrecadação de fraldas geriátricas.

EDE DANNA é um ETA- ELVIS TRIBUTE ARTIST, considerado TOP 5 em Memphis, Tn-USA em 2014 no concurso IMAGES OF THE KING que produz este espetáculo que conta a vida e obra musical do Mito Elvis Presley através de videos, canções interpretadas por ele e covers convidados, além de depoimentos de pessoas ligadas a história do Rei do Rock.

Os ingressos podem ser retirados nos endereços abaixo:

1 - Cine Teatro Padre José Zanelli / Secretaria de Cultura

Endereço: Av. Dom Pedro II, 368 - Centro, Ibiporã - PR

(trocar na Secretaria ou retirar na bilheteria momentos antes do show)

2 - Lar Padre Leone -

End: R. São Vicente de Paula, 588 Jd. Semprebom, Ibiporã -PR - Telefone: (43) 3258-1400

3 - Mundo Baby

Rua Getulio Vargas, 90 - sala 1 - Ibiporã -PR

Fone: (43) 3158-5317 - Importante: nesta loja você já pode comprar a Fralda Geriatrica com desconto R$ 12,00

4 - Loja Rock Vintage - Alcindo

Av. Duque de Caxias, 2.009 - Londrina- PR

(43) 3343-4099

http://rockvintagelondrina.blogspot.com.br/?m=1

5 - Floricultura Flor de Lótus

Av. Senador Souza Naves, 20 - Centro - Ibiporã- PR

Fone: (43) 3258-1970

6 - Salão Nilsa Monteiro cabelo e estética .

Rua Serafim Nunes Diniz, 406- Centro

Ibiporã -PR - Fone: (43) 98463-8090

Você também pode enviar mensagens inbox para alguns membros do Fã Clube ELVIS FOREVER de Ibiporã: Jamilly Belladona - Marcelo Alves - Powl Presley - Rodrigo Oliveira. Acesse o link:

https://www.facebook.com/events/199659670764075/

