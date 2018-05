A escolha para o fim do caos

O Brasil está doente, padecendo com a gravíssima crise POLÍTICA e FISCAL. Falta coragem e legitimidade para fazer as reformas, pois o governo é do mesmo Lulopetista que comanda há 15 anos o nosso país. Que tudo isso sirva de aprendizado para não errarmos na escolha do próximo presidente. Você lembra em quem votou para presidente?

As verdadeiras e necessárias reformas só serão feitas com alguém legitimado pelo povo brasileiro. Serão feitas na dor. A febre está alta e os antibióticos tradicionais não fazem mais efeito.

Ainda tenho esperança que na eleição que se aproxima vamos encontrar uma saída e ressurgir das cinzas. Também a generalização não nos leva a nada. Quem fez as escolhas fomos nós - e quem vai pagar a conta seremos nós.

Tenho uma empresa que gera centenas de empregos, pago combustível e impostos altíssimos, por isso, consigo dimensionar as dificuldades enfrentadas por quem produz.

Difícil é ver determinados políticos fazendo comentários e aproveitando para fazer demagogia. Eles vivem no mundo de Brasília, não vivem no Brasil que produz.

Como pequeno empresário e deputado federal, me sinto impotente, principalmente como politico, porque não vejo nos mandatários atuais as qualidades e o conhecimento necessários para tirar o nosso País da crise.

Somente com muita maturidade sairemos dessa. Debates, críticas, tudo é válido. Só não podemos perder o bom senso e a esperança para, em Outubro, encontrar um rumo.

O que está aí não serve, não sairá nada de bom. Seja escolhido o João, o Pedro, o José, se errarmos novamente, o caos vai aumentar.

Valdir Rossoni é deputado federal pelo PSDB do Paraná.