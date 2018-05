Musas da Copa vão à mega troca de figurinhas em São Paulo

Aconteceu no sábado (26), o maior evento de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2018. Em frente ao Estádio do Pacaembu, o ‘Panini Day’, como foi chamado o evento, reuniu colecionadores aficionados, fãs de futebol, curiosos e também contou com a presença inusitada das gatas do concurso Musa da Copa do Mundo que ‘causaram’ trazendo um toque de sensualidade e beleza.

As Musas posaram para fotos e aproveitaram para distribuir suas próprias figurinhas em poses ousadas aos colecionadores que queriam garantir aquelas “raridades” em seus álbuns. O professor de História, Diego Moreira, 26 anos, completou seu álbum no evento e ficou feliz por garantir algumas figurinhas das Musas para aumentar ainda mais sua coleção.

“Vim querendo completar o álbum oficial, mas não esperava que acabaria ganhando essas figurinhas extraoficiais, né? Agora posso me gabar que tenho o álbum da Copa mais completo do Brasil! ”, brincou o paulistano.

O time de 5 musas presente no evento contou com as representantes de Brasil (Giselle Saran), França (Júlia Menezes), Japão (Elga Shitara), Irã (Layse Policarpo) e Tunísia (Kellen Nazari).

Ike Oliveira/M2 Mídia

