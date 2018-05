Convenção do Lions da Região do Sul encerra com eleição de novos dirigentes

Fortalecer a atuação dos Lions Clubes para os próximos anos é a proposta extraída do conclave

Encerrou-se na tarde de sábado (26), na cidade de Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, a XIX Convenção do Distrito Múltiplo de Lions Clubes. Dirigentes e associados de dezenas de clubes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná participaram do evento, que comportou intensa pauta de trabalho.

No curso do evento, foram eleitos os novos dirigentes do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, que comandarão os destinos do leonismo do Sul do Brasil no período 20182019.

O lema, “imbuído do espírito de fraternidade e do trabalho em prol do bem estar comum”, será o norte para a atuação da nova presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD para o ano leonístico 2018/2019. Eleita no maior conclave leonístico do Sul do país, a paranaense Liza Cristina Ganem Novaes terá, como propósito, apresentar uma visão mais crítica nos processos e melhorar os relacionamentos. Para isso, a psicóloga, que milita no leonismo há 19 anos, trabalhará com valores que ela considera imprescindíveis: a retomada da afinidade e a maior compreensão entre as pessoas.

Somente nos três estados pertencentes ao Distrito Múltiplo LD, que compreende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são mais de 500 clubes. Conforme a nova presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, o papel de mediação exercido pelos representantes é um facilitador para o trabalho dos distritos. “Temos nove distritos dentro desses três estados. Para que haja a adoção de algumas medidas, que são importantes para todos eles, há normas que devem ser cumpridas. Por isso, precisa haver esse trabalho de supervisão e de orientação dos governadores e dos distritos”, explica.

Frente ao novo desafio assumido, Liza demonstra, na leveza do sorriso e no brilho do olhar, o otimismo para a execução dos projetos previstos para os próximos anos. “A minha expectativa é a melhor possível. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer com que as ações sejam facilitadas, melhoradas e ampliadas com relação ao serviço de Lions, que é basicamente a prestação de serviços para a comunidade”, garante. A tarefa de readequar a agenda de compromissos para conciliar o trabalho como diretora executiva de uma organização com as demandas do novo cargo não será, nem de longe, um problema. “Sei que consigo ter essa participação efetiva no movimento leonístico e isso me agrada muito. Meu lema de trabalho será: nós servimos com todos e para todos. Acho que essa frase sintetiza meu propósito de atuação”, completa.

A XIX Convenção do Distrito Múltiplo LD trouxe mais de 500 convencionais à cidade de Passo Fundo, representando 15 mil associados de Lions Clubes. Promovido pelos Lions e Leo Clubes de Passo Fundo, em conjunto com os Lions Clubes de Carazinho, e com uma vasta programação pensada para a formação dos participantes, o evento teve como um dos pontos principais a palestra do CL Nicolás Jara Orellana, destacado integrante do leonismo equatoriano e diretor internacional de Lions. Na avaliação do palestrante, a participação anual nas convenções do Lions fortalece o trabalho em benefício da sociedade e qualifica o andamento dos projetos. “Como representantes da junta diretiva internacional, estamos aqui para avaliar o trabalho e acreditamos que é importante que dessa convenção venham a sair coisas novas, que possam melhorar o trabalho que fazemos todos os dias para ajudar nossa gente. Anualmente, atendemos mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Dentro do nosso projeto para o ano 2020, pretendemos atender 200 milhões. Só na América Latina, em 2017, atendemos 20 milhões de pessoas e nosso projeto é, também, dobrar esse número”, pontua.

De acordo com Nicolás, o conclave cria o cenário propício para que os dirigentes e associados dos Lions Clubes sintam-se ainda mais motivados para prosseguir com o trabalho em áreas consideradas críticas para a sociedade: a saúde, o meio ambiente e a fome. “Sabemos que, no mundo, há quase um milhão de pessoas que, cada noite, vão dormir sem ter comido um pedaço de pão. Isso nos preocupa muito. É uma sociedade injusta: há pessoas que têm muito o que comer e outras que não têm coisa alguma. Queremos dar a essas pessoas a possibilidade para que não passem fome. Esse é um dos grandes projetos que teremos de executar em nível mundial”, relata. O diretor internacional salienta, ainda, que Lions concretizou uma aliança com a fundação de Bill Gattes para eliminar as mortes por sarampo. “Cada dia, morrem 40 crianças por sarampo no mundo. Já conseguimos reduzir esse número, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Queremos que nenhuma criança morra por sarampo. Somos 1,5 milhão de leões no mundo e esperamos que cada um possa sentir na sua vida a necessidade de servir e de atender as necessidades da comunidade”.

O principal caminho, na visão de Nicolás, para atingir os propósitos estabelecidos dentro de cada área é a criação de parcerias com os órgãos oficiais e governos. “É importante que os governantes se deem conta de que, sozinhos, eles não poderão solucionar os problemas sociais. Estamos dispostos a trabalhar e fazemos o que podemos, mas, se tivermos o apoio de governos locais e nacionais, nosso trabalho gerará muito mais impacto. Temos muitos exemplos de trabalhos e de projetos desenvolvidos pelos Lions Clubes, que geram oportunidades para crianças e jovens. Queremos um mundo feliz, onde tenhamos um bom ambiente e boas expectativas para o futuro”, finaliza.

Paulo Cezar Abrahão Prates/Asimp