Ingressos disponíveis para LEC e Coritiba!

Londrina e Coritiba se encontrarão nesta terça-feira (29) no Estádio do Café. O confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2018 começa às 21h30, e o torcedor já pode adquirir sua entrada com valor promocional! Para a partida, todos torcedores terão o direito ao meio-ingresso.

Confira os valores dos ingressos avulsos para Londrina x Coritiba:

Setor de arquibancada:

R$ 50,00 [inteira]

R$ 25,00 [meia-entrada promocional]

Setor de cadeiras (coberto):

R$ 80,00 [inteira]

R$ 40,00 [meia-entrada promocional]

Proprietário de cadeira cativa:

R$ 25,00

Setor destinado à torcida visitante:

R$ 50,00 [inteira]

R$ 25,00 [meia-entrada promocional]