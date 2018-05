Universidades estaduais suspendem as aulas

As universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), do Oeste do Paraná (Unioeste), de Ponta Grossa (UEPG), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) suspenderam o calendário acadêmico em virtude da paralisação dos caminhoneiros no país e pelas consequências causadas ao abastecimento e transporte. As cirurgias eletivas também foram suspensas nos Hospitais Universitários da UEL, da Unioeste e da UEPG.

As atividades administrativas e serviços considerados essenciais serão mantidos, com exceção da UEPG e Unespar onde as atividades administrativas também foram suspensas. Por falta de mantimentos e outros materiais os Restaurantes Universitários não estão funcionando.

A suspensão das atividades acadêmicas vai perdurar até que a situação se normalize. Nesta segunda-feira (28) estão sendo feitas reuniões para avaliar os efeitos das medidas tomadas em nível nacional visando o fim dos bloqueios nas estradas.

Nos Hospitais Universitários reuniões diárias estão avaliando caso a caso as necessidades dos setores. Os casos de emergência e urgência têm prioridade e estão mantidos os atendimentos. Assim que a situação for normalizada os pacientes serão informados sobre as novas datas para a realização das cirurgias eletivas.

AEN