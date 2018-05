A organização da 4ª edição do GP Caixa de Atletismo informa que, em razão da greve dos caminhoneiros, decidiu adiar o evento que estava marcado para acontecer na próxima quarta-feira (30), em Londrina. Assim que a situação do país for normalizada, uma nova data será anunciada para a realização do evento. Contamos com a compreensão de todos.

Rafael Souza/Asimp