Padre Marcelo Rossi vem a Londrina para lançar novo livro

Sacerdote estará na Livrarias Curitiba do Catuaí Shopping no dia 12 de junho para assinar obra intitulada Metanoia

O padre Marcelo Rossi virá a Londrina no dia 12 de junho (terça-feira) para lançar, assinar seu novo livro intitulado “Metanoia” (ed. Principium, 136 pág, R$ 24,90) e dar bênçãos individuais. O evento será realizado num espaço do Catuaí Shopping Londrina [rod. Celso Garcia Cid, km 377, Gleba Palhano], a partir das 11h.

Para ter acesso ao sacerdote é necessário ter a obra em mãos, que já está à venda na Livrarias Curitiba do mesmo shopping [tel. 43-3294-8300]. O atendimento será feito por ordem de chegada e não haverá filas preferenciais.

Para agilizar o atendimento, não será permitido tirar selfies. Haverá um fotógrafo contratado que vai registrar as pessoas ao lado do religioso. Todas as imagens estarão disponíveis gratuitamente no www.flickr.com/editoraglobolivros em até 10 dias úteis.

Enredo do livro

Metanoia é uma palavra de origem grega, que significa mudança profunda e radical da mente, inclusive em nossa compreensão, em nosso juízo e em nossa vontade. É a modificação interior do homem em sua totalidade.

Na obra, padre Marcelo orienta que a total confiança nos ensinamentos de Cristo é a senha para uma vida mais plena. O sacerdote faz uma referência bem-humorada à conectividade de nossos tempos – ao contrário do wi-fi, quanto maior o número de pessoas ligadas ao wi-fé, mais forte a conexão com Jesus.

"Metanoia é transformação, renovação, mudança. Quando temos problemas, angústias e inquietações, o medo tende a nos paralisar. Podemos ficar estáticos, sem esperança, sem saber que rumo tomar. Muitas vezes somente uma mudança, uma nova postura é o que fará esse temor ir embora e nos deixar livres para viver com plenitude e maior felicidade”, explica o sacerdote.

Em Metanoia, padre Marcelo Rossi sugere uma nova postura diante da vida e dos desafios que ela nos impõe diariamente. Ele apresenta o exemplo que transformou sua própria vida e que transformará a das pessoas que, segundo o religioso, devem estar com o coração aberto para aceitar os presentes que Deus oferece a todos os seus filhos: a libertação da mente, a esperança na Vida Eterna e a felicidade genuína do amor de Jesus e da Virgem Maria.

Temas abordados

Ao longo do texto, o autor fala sobre relacionamentos, provações, a força dos pensamentos e como não podemos nos deixar influenciar pela negatividade. Ele encoraja as pessoas a encarar a batalha espiritual que ocorre na mente: algo imprescindível para os tempos conturbados que vivemos. Também discorre sobre autoestima, amor-próprio, como lidar com a inveja e superar crises. Tudo com orações criadas por ele, especialmente para a obra.

Metanoia é fruto de anos de trabalho, sacerdócio, orações, aprendizados e entrega do padre Marcelo Rossi a Deus e a sua missão evangelizadora. São ensinamentos valiosos e relevantes para todas as pessoas.

Sobre o autor

Marcelo Mendonça Rossi nasceu na cidade de São Paulo, em 1967. Formou-se em Educação Física em 1989. Um ano depois, ingressou no Seminário da Diocese de Santo Amaro, onde foi ordenado sacerdote em 1994.

Além da intensa atividade eclesiástica, padre Marcelo Rossi se dedica a divulgar a fé em seu programa de rádio diário, em missas transmitidas pela televisão e em sua carreira musical.

No ano de 2010 recebeu do então Papa Bento XVI o prêmio Van Thuân, importante reconhecimento pela dedicação ao catolicismo como evangelizador moderno.

É autor dos livros Ágape (2010), Kairós (2013), Philia e Ruah (2015). Suas obras já venderam mais de 15 milhões de exemplares. É reitor do Santuário Mãe de Deus Theotókos em São Paulo-SP.

