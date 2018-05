Tênis de Mesa de Rolândia é campeão no Jep´s

A cidade de Rolândia teve a maior delegação da 65º Jogos Escolares do Paraná (JEP´s) - fase regional, que aconteceu de 18 a 24 de maio em Centenário do Sul, Lupionópolis e Cambé, envolvendo 29 cidades da região.

A competição é da Secretaria Estadual de Esporte e Turismo (SEET) com apoio das Secretarias dos Municípios.

Foram 278 atletas das escolas do ensino Fundamental e Médio e que ficaram nas três primeiras colocações da fase Municipal do Jogos e que representaram Rolândia, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, no Futsal, Basquete, Voleibol e Volei de Areia.

Confira os resultados:

Voleibol Feminino A

2 Lugar - Colégio Estadual Souza Naves - Rolândia

Voleibol Feminino B

3 Lugar - Colégio Alfa E Omega - Rolândia

Tênis De Mesa

Individual - Masculino A - Rolândia

2º Ivo Satoru Yoshimatsu Bom Jesus Santo Antônio

11º Leonardo Dauber Facioni Bom Jesus Santo Antônio

Dupla - Masculino A

1º Ivo Yoshimatsu / Leonardo Facioni Bom Jesus Santo Antônio

Individual - Masculino B

Rolândia

2º Felipe Ramos Galvan Alfa E Ômega

3º Bruno Akio Yoshimatsu Bom Jesus Santo Antônio

8º Henrique Casemiro Gulzow Souza Naves

10º Kaique Martins Fonseca Souza Naves

Dupla - Masculino B

Rolândia

2º Henrique Gulzow / Kaique Fonseca Souza Naves

Classificação Geral Tênis De Mesa - Masculino A

Rolândia

1 Lugar - Colégio Bom Jesus

Classificação Geral Tênis De Mesa - Masculino B

Rolândia

3lugar- Souza Naves

4 Lugar- Alfa E Ômega

5 Lugar - Bom Jesus

Futsal Feminino A

Rolândia

2 Lugar - Colégio Estadual Professor Francisco Villanueva

Futsal Masculino A

Rolândia

15 Lugar - Colégio Estadual Professor Francisco Villanueva

Futsal Masculino B

Rolândia

8 Lugar - Colégio Roland

Basquetebol Masculino A

Rolândia

2 Lugar - Colégio Professor Francisco Villanueva

NC/PMR