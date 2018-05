Londrina conta com programação especial para o Dia do Desafio

Iniciativa promove atividades para toda a comunidade, na Praça Nishinomiya e no Sesc Londrina Norte, nesta quarta-feira (30)

Londrina participa nesta quarta-feira (30) do Dia do Desafio. A iniciativa, que envolve diversos países, busca promover a prática de atividades físicas e a integração entre comunidades. O Dia do Desafio foi instituído oficialmente pela lei federal nº 13.645, e acontece na última quarta-feira do mês de maio. Neste ano, Londrina terá uma programação de atividades promovidas pelo SESC-PR, em parceria com a Fundação de Esportes de Londrina (FEL), nas regiões norte e leste. Toda a comunidade é convidada a comparecer e participar.

O assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, citou que as atividades para o Dia do Desafio serão centralizadas na Praça Nishinomiya, e na unidade do Sesc Londrina Norte. “É um evento marcante, que entrou no calendário nacional, como um pontapé inicial para que as pessoas venham, e passem a fazer exercícios, melhorando sua saúde e a condição física em geral. Além disso, as crianças que praticam esportes têm mais oportunidades, com melhoras também na questão social”, ressaltou.

A programação na Praça Nishinomiya, localizada próximo ao Aeroporto de Londrina, começa às 7 horas com os atiradores do Tiro de Guerra. Às 8 horas, haverá aula de ioga promovida pelo grupo Yoga no Parque. Em seguida, às 9 horas, o Conselho Municipal de Cultura de Paz (COMPAZ) e a ONG Londrina Pazeando realizam um abraço comunitário.

A partir das 14 horas, haverá apresentação de balé com a Associação Cultural Espaço Thalita Cumi. Também serão realizadas demonstrações de taekwondo, jiu-jitsu e caratê. “Durante todo o evento, até as 17 horas, o público também terá aulas de ritmos e atividades esportivas como vôlei, golzinho, cama elástica e basquete, com os estagiários da FEL”, contou Santos.

Região norte

O técnico de Atividades do Sesc Londrina Norte, Rafael Silva, explicou que a programação da unidade começa às 8 horas, com uma aula aberta de alongamento. Logo após, às 9 horas, começa a apresentação o coral do SESC Londrina Centro, enquanto acontece um novo aulão de alongamento com agentes do 4º Batalhão da Polícia Militar. E às 10 horas, haverá contação de histórias com Pati & Companhia Teatro de Bonecos.

Silva adiantou que, durante toda a quarta-feira (30), a população poderá participar das atividades de recreação e gincanas, com jogos eletrônicos e de tabuleiros, até 16 horas. “O Dia do Desafio instiga os sedentários, e também aqueles que pouco praticam, para que iniciem a prática das atividades físicas. Por isso, estamos promovendo ações para conscientizar o maior número de pessoas possível”, frisou.

O técnico de atividades lembrou ainda a competição entre cidades do mesmo porte, promovida pelo Dia do Desafio. Neste ano, Londrina compete com a cidade cubana de Santiago. “Vence a competição a cidade que tiver maior número de atendimentos registrados. Pode participar qualquer pessoa ou grupo, seja com um esporte ou outra prática, como a caminhada. Nosso objetivo é registrar ao menos 400 mil atendimentos”, detalhou.

Os interessados em cadastrar sua participação no Dia do Desafio podem fazer o registro no site do SESC-PR, pelo link www.sescpr.com.br/ddd.

Festival Esportivo

Com a suspensão das aulas nas escolas municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), durante esta terça-feira (29) e quarta-feira (30), foi cancelado o Festival Esportivo que seria realizado com o Dia do Desafio, no Ginásio de Esportes Moringão e no Zerão.

