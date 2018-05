Expo Japão 2018 tem data transferida para a próxima semana

Evento será de 7 a 10 de junho; premiação do concurso de redação “O Japão que inspira” terá nova data

A Expo Japão 2018, que iniciaria nesta quarta-feira (30), foi adiada por conta da paralisação dos caminhoneiros. O evento, promovido pela Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL), irá ocorrer de 7 a 10 de junho. A decisão foi tomada pela comissão organizadora, com o intuito de não prejudicar a realização de uma das festas mais aguardadas pela cidade de Londrina e por toda a região.

A mudança abrange toda a programação da Expo Japão 2018, inclusive as atividades envolvendo as secretarias municipais de Educação e do Idoso. A premiação do concurso de redação “O Japão que inspira”, realizado com alunos do 4º e 5º ano da rede municipal, terá nova data ainda a ser definida. Também serão reprogramados os passeios dos estudantes da Escola Municipal San Izidro, e a participação de grupos de idosos em oficinas recreativas.

A Expo Japão 2018 conta com patrocínio do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, e apoio da Prefeitura de Londrina, Consulado Geral do Japão em Curitiba, Governo do Paraná, Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná, Londrina Convention Bureau e Emater.

NC/PML