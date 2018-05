Liga Ouro - Londrina vence Brasília e garante última vaga nas semifinais

Equipe paranaense fechou série em 2 a 1 e enfrentará o São José na semi

O Londrina Unicesumar Basketball é o último semifinalista da Liga Ouro 2018. Ontem a noite, no Ginásio Moringão, a equipe paranaense venceu o terceiro e decisivo jogo da série quartas de final contra o BRBCARD/Brasília Búfalos pelo placar de 73 a 58 e garantiu seu lugar entre os quatro melhores da competição.

O Tubarão precisou de apenas 20 minutos para construir sua vitória. Com 6/10 nas bolas de 3 pontos (60% de aproveitamento) e participações efetivas da dupla Nathal (13 pontos) e Ricardo Azevedo (12 pontos), o time do técnico Bruno Lopes foi para o intervalo com 19 pontos de frente (39 a 20) e somente controlou a grande margem no segundo tempo.

Nathal e Ricardo Azevedo, citados acima, foram os cestinhas da partida que definiu a classificação londrinense. O primeiro, ala/armador de 23 anos, errou somente um arremesso de quadra no jogo inteiro e totalizou 20 pontos (4/4 nas bolas de 3). Já o segundo, experiente pivô de 34 anos, foi autor de 15 pontos e seis rebotes.

Com a classificação, o Londrina fechou a série em 2 a 1 avançou à semifinal e terá como adversário o São José Basketball, que terminou a fase de classificação na vice-liderança. A série terá início já nesta sexta-feira (01/06), no Ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos (SP), às 20 horas.

A outra semifinal acontecerá entre Corinthians (1º) e Macaé Basquete (5º), com início marcado para esta terça-feira (29/05), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP), às 20 horas.

Diferente das quartas de final, as semifinais da Liga Ouro serão disputadas em uma melhor de cinco, assim como a grande decisão. O formato será o 2-2-1, com a equipe de melhor campanha mandando os Jogos 1, 2 e um possível 5.

Confira o calendário completo das semifinais da Liga Ouro 2018:

- Corinthians (1º) x Macaé Basquete (5º)

Jogo 1 – 29/05 (Terça-feira), às 20 horas, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo

Jogo 2 – 31/05 (Quinta-feira), às 11 horas, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo

Jogo 3 – 04/06 (Segunda-feira), às 19h30, no Ginásio Juquinha, em Macaé

Jogo 4* – 06/06 (Quarta-feira), às 19h30, no Ginásio Juquinha, em Macaé

Jogo 5* – 10/06 (Domingo), às 11 horas, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo

- São José Basketball (2º) x Londrina Unicesumar Basketball (3º)

Jogo 1 – 01/06 (Sexta-feira), às 20 horas, no Ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos

Jogo 2 – 03/06 (Domingo), às 18 horas, no Ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos

Jogo 3 – 07/06 (Quinta-feira), às 20 horas, no Ginásio Moringão, em Londrina

Jogo 4* – 09/06 (Sábado), às 18 horas, no Ginásio Moringão, em Londrina

Jogo 5* – 12/06 (Quinta-feira), às 20 horas, no Ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos

*Se necessário.

Asimp/Londrina Unicesumar Basketball

Clique nas fotos para ampliar