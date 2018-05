​​​​​​​Musa do Grêmio profetiza: Grêmio terá 3 títulos este ano 

Ana Torres é tricolor de paixão, nascida no Acre, foi no Rio Grande do Sul que encontrou sua verdadeira paixão, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

Ana Torres gosta de dar palpites nos jogos e já chegou a ser chamada de amuleto-da-sorte por alguns torcedores em sua rede social. Já que chegou a acertar resultados. Acreúcha como se auto denomina, Ana, convicta disse que este ano Grêmio levará três troféus para casa, dois além do Gauchão 2018 em que foi campeão.

"O Grêmio é a melhor equipe do Brasil atualmente, está bem em todos os campeonatos e tem um líder que podemos confiar, Renato Gaúcho. Podemos comemorar mais de um título este ano além do Gauchão, eu profetizo 3 títulos este ano. E só não vai ganhar mais pois são muitas competições ao mesmo tempo e um torneio tem que haver mais dedicação e este torneio é a Libertadores."

As fotos foram tiradas pelo descobridor de talentos, o gaúcho Felipe Camargo, no Rio Guaíba. O fotógrafo e produtor está criando o concurso Musa da Copa do Rússia em que as mulheres com suas respectivas descendências representam as seleções de suas origens.

"Quero mostrar a diversidade do Brasil para o mundo, essa mistura de raças, nacionalidades, terá Musa da Espanha neta de espanhóis, Musa da Alemanha com neta de alemãs. As meninas terão que ter alguma ligação com os respectivos países que representam." Disse Felipe Camargo.