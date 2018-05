Capa da Sexy, Luanda Fraga vai representar a Inglaterra no Musa da Copa

Luanda Fraga foi a vice-campeã do concurso ‘Musa do Brasil 2017’ e como prêmio estampou a capa da primeira edição da revista Sexy de 2018. A beldade tem ostentado a beleza da mulher gaúcha por todo país, o que lhe rendeu o convite para representar a Inglaterra no concurso ‘Musa da Copa do Mundo’. Com o corpão de deixar qualquer marmanjo de queixo caído, a loira quer levar mais uma faixa para o sul do país.

“Não estava nos meus planos participar do concurso, estava me programando para mais uma vez representar o Rio Grande do Sul no Musa do Brasil e repetir a dose, de repente veio o convite. Topei na hora! Só pedi um tempo para poder conhecer melhor a história da seleção inglesa e os seus jogadores. Estou quase uma integrante da família real”, contou.

Decidida e dedicada, Luanda vai “brigar” pelo título assim como fez no outro concurso que participou. A loira é competitiva e quer fazer bonito em mais uma competição de beleza.

“Sempre me vi atraída por concursos de beleza e nunca fiz feio em nenhum deles! Vou brigar pelo primeiro lugar! Eu vou levar para casa esse título e essa coroa”, jurou.

Rômulo Moreira/M2 Mídia

