Prefeitura informa o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi

UPAs 24 horas, SIATE, SAMU, Pronto Atendimento Infantil, Maternidade Municipal e Pronto Atendimento do CAPS III funcionarão normalmente

A Prefeitura de Londrina informa o funcionamento dos serviços municipais, durante o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (31). Não haverá atendimento ao público na sede administrativa da Prefeitura e nas demais repartições públicas, como na Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Companhia de Habitação de Londrina (Cohab) e Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD). Na sexta-feira (1), as repartições públicas municipais terão ponto facultativo. Com isso, os atendimentos serão retomados normalmente segunda-feira (4).

Educação

As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estarão fechados na quinta (31) e sexta-feira (1), assim como os Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos.

Cultura

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, também estará fechada no feriado e no recesso. O local reabre na segunda-feira (4), das 7h30 às 19 horas, na Avenida Rio de Janeiro, 413.

As outras bibliotecas municipais seguem o mesmo cronograma, bem como o Museu de Arte de Londrina, que estará fechado nos dias 31 de maio e 1 de junho. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas, na Rua Sergipe, 640.

Restaurante Popular

O Restaurante Popular fechará apenas no feriado e atenderá normalmente na sexta-feira (1), das 11 às 14 horas. O endereço é Rua Professor João Cândido, 14, próximo ao Terminal Central.

SINE

Agência do Trabalhador (SINE) estará fechada tanto na quinta (31), quanto na sexta-feira (1). O atendimento será retomado na segunda-feira (4), das 8 às 19 horas, na Rua Pernambuco, 162.

Ambiente

A sede administrativa da Secretaria Municipal do Ambiente estará fechada no feriado e durante o ponto facultativo, contudo o Parque Municipal Arthur Thomas continuará aberto para visitações. O local pode ser visitado todos os dias, das 8 às 18 horas, inclusive nos finais de semana. O Parque fica na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza, região sul.

Saúde

No feriado e na sexta-feira (1) estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde 12 horas, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e a Policlínica. Os plantões dos prontos atendimentos 16 horas (Maria Cecília e União da Vitória) funcionarão normalmente, das 7 às 23 horas.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas (Maria Angélica Castoldo, Jardim Sabará) e o pronto atendimento do Jardim Leonor também abrirão normalmente, assim como o Pronto Atendimento Psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), a Unidade de Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU), e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (SIATE).

Fazenda

A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, situada no prédio da Prefeitura de Londrina, retorna às atividades na segunda-feira (4), das 12 às 18 horas, assim como o posto descentralizado da região norte (Avenida Saul Elkind, 892), que também atende das 12 às 18 horas.

Os postos da Fazenda no Shopping Boulevard e Armazém da Moda abrirão apenas no sábado (2). Os atendimentos no Boulevard acontecem das 10 às 22 horas e no Armazém da Moda das 9 às 21 horas.

Guarda Municipal

Os serviços operacionais da Guarda Municipal, como o patrulhamento de vias, praças, prédios e espaços públicos e o videomonitoramento, continuam funcionando 24 horas por dia, sem interrupções. O mesmo acontece com os atendimentos dos chamados feitos pelo telefone 153 ou 199.

