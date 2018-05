Feriado de Corpus Christi altera funcionamento do comércio em Londrina na quinta-feira

No feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (31), não haverá expediente no comércio de rua de Londrina. Na sexta-feira, 1º de junho, as lojas voltam a atender normalmente das 8 às 18 horas.

Shoppings

Nos shoppings Boulevard, Catuaí, Londrina Norte e Aurora as lojas funcionam das 14 às 20 horas durante o feriado de Corpus Christi. Já as praças de alimentação e lazer atendem das 11 às 22 horas.

No Shopping Royal Plaza as lojas abrem das 13 às 19 horas e as operações de lazer e alimentação funcionam das 11 às 22 horas.

A partir de sexta-feira, 1º de junho, todos shoppings retomam o atendimento normal.

Asimp/Acil