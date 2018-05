Polo de Saúde leva empresas de Londrina para a maior feira do setor na América Latina

Empresas locais levaram produtos e serviços tecnológicos para a Hospitalar 2018, que aconteceu em São Paulo, entre os dias 22 a 25 de maio

Onze empresas de Londrina e região participaram, entre os dias 22 a 25 de maio, da Hospitalar 2018, realizada na Expo Center Norte, em São Paulo. Dez delas estiveram pela primeira vez na maior feira da cadeia da saúde na América Latina graças a uma iniciativa do Polo de Saúde, que organizou um estande coletivo para a divulgação de produtos e serviços tecnológicos e inovadores produzidos localmente. Todas as empresas participam de projetos do Sebrae/PR.

A Hospitalar é reconhecida como uma plataforma eficiente para a geração de negócios e desenvolvimento tecnológico do setor. O público visitante é formado por médicos, enfermeiros, diretores e administradores de hospitais, clínicas e laboratórios, fabricantes de produtos hospitalares, distribuidores, representantes, estudantes, além de membros de órgãos públicos da área da saúde.

O objetivo do evento, segundo os organizadores, é aproximar compradores e fornecedores, promover networking e parcerias que tendem a gerar mais negócios. A consultora do Sebrae/PR, Simone Millan, comemorou os resultados. “O evento ajudou a posicionar o nome de Londrina como Polo de Saúde para todo o Brasil”, avaliou. Segundo ela, durante os quatro dias de evento, as empresas tiveram a oportunidade de mostrar aos visitantes que são capazes de oferecer produtos e serviços para todo o país.

Para o diretor-administrativo da HS Technology, Tiago Pereira, a feira rendeu excelentes contatos e funcionou como uma vitrine para a divulgação da marca para alguns nichos de mercado e profissionais da área que ainda não a conheciam, inclusive de outros países. Ele contou que teve a oportunidade de apresentar o BaroScan – equipamento de baropodometria - para visitantes do Chile, França, Estados Unidos, Argentina. “Tínhamos o sonho de participar da feira e o Polo de Saúde nos proporcionou este ano. Valeu a pena”, afirmou.

O diretor comercial da Levita, Dirceu Gonçalves Ferreira Junior, também esteve pela primeira vez no evento e disse que a participação rendeu contatos com empresas e representantes de todo o Brasil. “Mostramos que estamos qualificados para atender o país todo com nossos produtos”, informou. Segundo ele, o evento rendeu perspectivas de grandes e bons negócios. A empresa levou para São Paulo camas hospitalares, carros de emergência, escadinhas e suportes para soro.

