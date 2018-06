Casa da Mulher promove oficina para adolescentes

Atividade realiza debate sobre amor e relacionamentos abusivos

Nos dias 5 e 12 de junho, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres por intermédio da Casa da Mulher, realiza oficina sobre “O amor Romântico e os Relacionamentos Abusivos”. A ação é gratuita e acontece a partir das 14h, no Projeto Social Infraero, localizado no auditório da Infraero, dentro do Aeroporto Governador José Richa, na rua Tenente João Maurício de Medeiros, 300.

A oficina busca discutir a construção de relacionamentos saudáveis baseados na confiança, cumplicidade e respeito. Também serão abordadas questões relacionadas aos relacionamentos abusivos, por muitos jovens estruturarem suas relações na base de ciúmes, desrespeito e subjugação do outro.

Os encontros têm o objetivo de desconstruir essa forma de relacionamento por meio de reflexões. As vagas são destinadas aos adolescentes participantes dos projetos da Provopar (CFCs).

Casa da Mulher

É um espaço voltado à capacitação das mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O local busca realizar atividades formativas, preventivas e profissionalizantes, possibilitando uma fonte alternativa de renda para as participantes. Também promove projetos de caráter profissionalizante, levando alternativas de trabalho e geração de renda para mulheres excluídas do mercado de trabalho.

NC/PML