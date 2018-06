O lançamento do livro “Metanoia” com a presença do padre Marcelo Rossi, marcado para o dia 12 de junho em Londrina, foi cancelado. Os motivos são a falta de combustíveis nas cidades e em alguns aeroportos, a dificuldade de locomoção e toda logística envolvida nessas ações.

O evento de Londrina será remarcado em breve, em data a ser confirmada.

Ruth Costa Meira/Asimp