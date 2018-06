Evento cancelado: Show do cantor e compositor londrinense Vitor Conor no Vitrola Bar

Informamos que o show do cantor e compositor londrinense Vitor Conor no Vitrola Bar (Av. Higienópolis, 2405), que seria neste sábado (2), foi cancelado. O motivo é a falta de mantimentos e suprimentos necessários para o funcionamento da casa, que não chegaram e não foram entregues por conta dos problemas de logística causados pela greve dos caminhoneiros.

Entretanto, os dois outros shows de Vitor Conor em Londrina estão manditos: nesta sexta-feira (1º), a partir das 21h, no 21 Coktail Bar (Av. Ayrton Senna da Silva, 677), com uma mistura de música autoral e de versões nacionais e internacionais. A entrada custa R$ 10. E no domingo (3), no Green Açaí (R. Bento Munhoz da Rocha Neto, 673), com repertórios do pop praiano de Vitor, autorais ou versões. A entrada é gratuita.

Fábio Luporini/Asimp