Grupo Guarani reúne mais de 120 crianças na educação escoteira

O Grupo Escoteiro Guarani, de Rolândia, promoveu no último sábado (dia 26), as atividades da segunda Educação Escoteira. Durante duas horas, das 15h às 17h, mais de 100 crianças da Escola Municipal Maria Teixeira Georg participaram de um dia diferente com atividades e brincadeiras escoteiras variadas que trabalharam os pontos da progressão: físico, intelectual, caráter, afetivo, social, espiritual.

“Houve atividades na quadra de esportes, no gramado e em frente a escola. Foi um dia diferente para as crianças e a oportunidade de conhecerem mais o movimento escoteiro”, afirmou Chefe Escoteiro Diego.Barros da Cruz.

A Educação Escoteira é um evento pensado para acontecer dentro das instituições de ensino, de forma a promover aos estudantes uma oportunidade de vivência de atividades educativas, junto aos membros do Movimento Escoteiro.

O grupo Guarani tem 50 anos de fundação e é um dos mais tradicionais da região.