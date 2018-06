Técnico do Iate Clube/Londrina Futsal analisa primeiro turno na chave bronze

Após o término do primeiro turno, a equipe do Iate Clube/Londrina Futsal ainda figura entre os cinco primeiros colocados do grupo, esses que conseguem a vaga na Segunda Fase do Campeonato Paranaense da Série Bronze, o técnico Wilton Santana (foto) faz uma análise dos seis primeiros jogos da equipe no estadual, com um aproveitamento de 33,33%, tendo vencido uma partida, empatado três e perdido duas, desses jogos, dois empates dentro de casa. Atualmente, a equipe é a quinta colocada com seis pontos ganhos. A 7ª Rodada da competição foi adiada devido a greve dos caminhoneiros que assola todo país e com a falta de combustível nos postos, as equipes tiveram seu translado comprometidos para a rodada do final de semana, que foi adiada para 16/06.

De acordo com o técnico londrinense, a equipe iateana se portou bem em todas as partidas, mas não conseguiu converter isso em vitórias: “Fizemos um turno de baixa pontuação, ainda que em nenhuma partida tenhamos produzido menos que nossos adversários. Minha expectativa é a de que esse quadro mude para o segundo turno dessa primeira fase, ou seja, que a equipe seja efetiva e consiga converter as boas partidas em resultados e que a gente vença os jogos.”

No segundo turno, a equipe londrinense volta a quadra no dia 06/06 (quarta), as 21h00, diante da equipe do Faxinal, no Ginásio de Esportes Moringão. Além dessa partida, a equipe iateana ainda terá mais três confrontos seguidos dentro de casa, contra Iretama, Tapejara e Joaquim Távora. A equipe iateana fecha a sua participação no segundo turno com dois jogos fora de casa, enfrentando Telêmaco Borba e Ivaiporã.

Rafael Ribeiro/Asimp