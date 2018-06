Capa da Sexy, Jéssica Cristy ostenta corpão: “me amando mais”

A modelo e dançarina Jéssica Cristy está na lista das beldades que tiraram a roupa para a revista Sexy neste ano. A gata foi clicada durante ensaio para campanha de uma famosa marca de lingerie e revelou o que tem feito para manter a boa forma. A loira mostrou o abdômen todo definido e o bumbum ainda mais arrebitado.

“Não existe uma fórmula milagrosa, é dedicação e força de vontade. Passei um tempo meio relaxada com o corpo e senti o efeito contrário, me incomodou muito olhar no espelho um dia e enxergar um outro ‘eu’. No dia seguinte acordei e corri para a academia. Consegui! Estou linda e me amando mais”, revelou a modelo.

A boa forma da modelo tem chamado atenção nas redes sociais e ela tem recebido mensagens de outras mulheres que sonham com o corpo perfeito, com longos desabafos dos riscos que correram e correm para chegar lá.

“Eu já passei por procedimentos estéticos e cirurgias para corrigir imperfeições, nada disso funciona se você não estiver focada e dedicada. Tenho recebido mensagens de muitas mulheres e adolescentes com desabafos impressionantes das coisas que já passaram e passam para atingir a ‘perfeição’. Não, nunca seremos perfeitas, meninas!”, alertou.

Rômulo Moreira/M2 Mídia

