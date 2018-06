Receitas:  Bolinho de Carne Assado

Ingredientes:

1/2 kg de patinho em cubos

1 cenoura pequena ralada

2 dentes de alho triturados

1 xícara de chá de cebola bem picada

1 xícara de chá de aveia em flocos

½ xícara de chá de salsinha e cebolinha

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:

Processe a carne em um processador até que fique bem picada. Em uma tigela funda misture a carne aos outros ingredientes. A aveia em flocos deve ser colocada aos poucos até que dê liga para modelar os bolinhos. Acerte o sal e a pimenta do reino e faça bolinhos no formato de pequenos charutos. Unte uma forma e transfira os bolinhos pincelando-os com o azeite. Leve para assar no forno por 30 minutos, ou até que fiquem dourados.

(mondial.com)