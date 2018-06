Conheça as musas do Grupo A da Copa (Egito, Rússia, Arábia Saudita e Uruguai)

Carol Gomes, Musa do Egito 2018 - 30 anos

Carol Gomes diz estar preocupada com o futuro de sua seleção na Copa já que Mohamed Salah, a estrela do time e principal responsável pela classificação do Egito, se lesionou na partida final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool. “Confesso que não vi o jogo, mas soube da lesão do Salah no mesmo dia. Fiquei indignada com a maldade no lance, uma entrada criminosa! Agora só posso fazer minha parte como Musa e torcer muito para que ele se recupere logo e possa participar da Copa”, declarou, esperançosa.

Thainá Del Rei, Musa da Rússia 2018 - 25 anos

A digital influencer Thainá Del Rei falou um pouco sobre a responsabilidade de ser a musa da seleção anfitriã da Copa do Mundo e como o título tem rendido muitos fãs para suas redes sociais. “Sabia que ia sentir uma diferença nas minhas redes sociais depois que anunciasse meu título de Musa da Rússia, mas o resultado está sendo muito maior do que esperava! Já ganhei alguns fãs russos e espero que esse seja apenas o começo de uma conexão de muito amor entre Brasil e Rússia! ”, declarou a gata.

Liane Nóbrega, Musa da Arábia Saudita 2018 - 33 anos

Liane Nóbrega confessou que sua escolha em representar a Arábia Saudita não teve nada a ver com futebol, mas sim com uma ‘preferência pessoal’. “Sempre tive uma quedinha pelos árabes, eles são uns gatos! Agora como musa da Arábia, espero poder conhecer alguns árabes e quem sabe encontrar um que também goste de uma brasileira apimentada”, brinca a modelo.

Suzy Ribas, Musa do Uruguai 2018 - 31 anos

Suzy Ribas está confiante no bom desempenho de sua seleção e especialmente da dupla de ataque Suárez e Cavani. “Poder contar dois dos melhores atacantes do mundo, os dois jogando muito nos seus clubes, é um luxo que poucas seleções podem dizer que tem. Tenho certeza que o Uruguai vem com tudo pra essa Copa. Já eu por aqui quero aproveitar esse otimismo todo e me dedicar a minha preparação em busca do meu sonho: vencer o título de Musa da Copa do Mundo 2018!”.

Ike Oliveira/Asimp