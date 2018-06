Londrina Atletismo renova patrocínio com a Caixa

Acordo renovado pelo 16º ano consecutivo é válido até o final da atual temporada

O Projeto Londrina Atletismo terá a Caixa Econômica Federal como patrocinadora máster por mais uma temporada. O novo vínculo terá duração até o final deste ano e o contrato foi assinado no início desta semana.

Primeiro projeto esportivo do Brasil a contar com o apoio da estatal, o Projeto Londrina/Caixa Atletismo chega a sua 16ª temporada estampando em seus uniformes e demais materiais de divulgação a marca da Caixa, numa parceria de extrema importância para a continuidade das atividades do projeto londrinense.

Treinador e gestor do Projeto Londrina Atletismo, Gilberto Miranda ressalta a importância da Caixa na história do atletismo londrinense. “A Caixa sempre foi um pilar importante do nosso projeto. Sem a participação dela não seria possível ter formado tantos bons atletas para o Brasil, tampouco ter transformado socialmente a vida de tantos outros. Fica aqui o nosso agradecimento pela confiança depositada em nosso trabalho. Vamos trabalhar cada vez mais para honrar esta confiança e para o desenvolvimento do atletismo de Londrina e região”, afirmou.

Para o superintendente regional da Caixa, Wlademir Roberto dos Santos, é um orgulho poder contribuir para um projeto tão importante para o atletismo brasileiro. “Londrina é um grande polo e celeiro de atletas; e a Caixa, principal patrocinadora do esporte brasileiro, mantém sua contribuição regionalmente em função do ótimo desempenho social e esportivo do projeto", destacou.

Com a renovação do patrocínio com a Caixa será possível manter o trabalho de desenvolvimento do atletismo local, com a realização de eventos como o GP Caixa de Atletismo e a participação da equipe Londrina/Caixa/IPEC nas principais competições estaduais e nacionais do atletismo nacional, como o Campeonato Brasileiro Interclubes e o Troféu Brasil.

Soma-se a isso a fundamental participação do patrocinador para a manutenção de programas como o Atletismo Kids, Pente Fino e Sementes de Ouro, que casam o trabalho social com a busca por novos talentos para a modalidade.

A parceria Londrina Atletismo e Caixa conta também com apoio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), parceira em muitos dos programas desenvolvidos pelo projeto.

Caixa estampará os uniformes da equipe Londrina/Caixa/IPEC pelo 16º ano consecutivo. Pedro Tombolim, atual vice-líder do ranking nacional na prova dos 800 metros, na categoria sub-18 - Foto: Assessoria de Imprensa/Divulgação

Rafael Souza/Asimp