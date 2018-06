Confirmada segunda etapa do Paranaense de Enduro FIM 2018 em Tamarana

Após ser adiada devido a greve dos caminhoneiros, disputa acontece neste domingo, dia 3 de junho

A segunda etapa do Campeonato Paranaense de Enduro FIM 2018 está confirmada para este domingo, dia 3 de junho, na cidade de Tamarana. O evento deveria ter acontecido na semana passada, mas foi adiado devido ao apoio a greve dos caminhoneiros.

Um circuito foi especialmente montado no Sítio Jacob, com um Cross Teste e seis Enduro Teste. Os competidores darão quatro voltas no percurso, cada uma com aproximadamente 20 quilômetros. A grande novidade é um trecho junto a pista de motocross, no qual o público poderá conferir a ação de perto.

Lolo Anton lidera a categoria principal – E1. Além dele, também estão no topo da classificação os atletas: Ederson Szczerepa – Enduro 2; Paulo Leandro Ferreira – Enduro 35; Romeu Eurich – Enduro 45 e Osvaldo Junior Garcia Gallo – Enduro 4.

O local oferece ampla infraestrutura, contando com área de alimentação, camping com banheiros, chuveiros e iluminação. A inscrição antecipada custa R$ 120 e deve ser feita através do site www.copanortepr.com.br. A largada está programada para acontecer às 10h. A entrada é gratuita.

A segunda etapa Campeonato Paranaense de Enduro FIM 2018 é organizada pelo Trail Clube de Londrina e equipe de Hugo Queiroz “Tamarana”, com supervisão da Federação Paranaense de Motociclismo.

Daniela Burgonovo/Asimp