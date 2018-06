Festa do padroeiro de Cambé

A Festa de Santo Antônio está chegando para animar os moradores de Cambé. O dia do padroeiro municipal é 13 de junho, mas as comemorações já começaram no sábado, 02, no Centro de Eventos de Cambé.

A “Grandiosa Festa de Santo Antônio” vai contar com celebrações religiosas na matriz do município, além da tradicional quermesse, com pratos típicos, e 13 shows musicais com artistas locais e da região. A quermesse será realizada até o dia 17 de junho, sempre aos finais de semana, a partir das 20 horas, e também no dia 13 de junho (dia do padroeiro).

Mas as comemorações ao santo católico não param por aí. No dia 24 de junho haverá costela assada de almoço no Centro de Eventos. O convite é R$ 40,00 por pessoa, com direito ao prato comemorativo de brinde. Já no dia 1º de julho, último dia da festa, haverá o churrasco no salão da Figueira Branca, no valor de R$ 32,00 por pessoa. Os convites para os almoços estão à venda na secretaria paroquial.

Quem também vai marcar presença na Festa de Santo Antônio são alunos do colégio Sesi. Os estudantes vão apresentar projetos de robótica desenvolvidos no colégio nos dias 9 e 10, durante a quermesse, e no dia 24 de junho, durante o almoço.

Para a realização do evento, o Centro de Eventos recebeu algumas melhorias na parte de pintura, instalações elétricas, iluminação interna e da praça, banheiros e cozinha entre outras. A “Grandiosa Festa de Santo Antônio” é uma realização da Prefeitura e da paróquia matriz de Cambé.

Asimp/PMC