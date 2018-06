Campanha Gotas de Vida faz alerta sobre a importância de doar sangue para o Hemocentro

A Organização Mundial de Saúde calcula que uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas. No Brasil, 1,9% da população doa sangue com alguma regularidade, mas é preciso mais.

O Hemocentro de Londrina recebe entre 1100 a 1200 doações por mês para atender não só a cidade, mas hospitais de toda a região. É um número razoável, mas pode ser ainda melhor.

E é por isso que, neste mês de junho, o Junho Vermelho, dedicado a conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue, está sendo lançada em Londrina a campanha Gotas de Vida.

Idealizada pela empresária Adriana Pontin em parceria com o Hemocentro e com o apoio de empresas e grupos de amigos, clubes de serviço e outras entidades, a campanha é uma ação de responsabilidade social e tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue e aumentar o número de doadores regulares do Hemocentro Regional. “Precisamos criar este hábito saudável e indispensável para a vida de muitas pessoas, a doação de sangue. Mais do que fazer o bem, doar sangue salva vidas”, disse a empresária.

Segundo o diretor do Hemocentro, Fausto Trigo, o momento da campanha é importante pois a greve dos caminhoneiros acabou prejudicando também as doações de sangue. “Temos conseguido manter o estoque, mas não tem sido fácil”, comentou Trigo, ressaltando a importância da campanha Gotas de Vida. “É uma iniciativa importante que vai nos ajudar muito”, disse ele.

Durante a campanha estão previstas várias ações. Hoje, 4 de junho, às 19h30, será inaugurada a exposição fotográfica itinerante Gotas de Vida, no Aurora Shopping, com imagens e frases de doadores e receptores de sangue que apoiam e participam ativamente da campanha. A exposição ficará no Aurora até o dia 20 e depois seguirá para os outros shoppings e instituições da cidade.

Também hoje, começam a ser postados vídeos na fanpage Gotas de Vida, na rede social Facebook, com depoimentos de pacientes que em algum momento da sua vida precisaram de doação de sangue, e ainda alguns que recebem sangue regularmente. São pessoas que passaram por algum tipo de procedimento decorrentes de transplante, acidentes, ou são portadoras de doenças que exigem transfusões com regularidade.

A campanha também levará para doação de sangue grupos de atletas profissionais e amadores, grupos de corrida e diversos outros que estão engajados no Gotas de Vida.

Faça sua doação no Hemocentro: Rua Claudio Donizeti Cavalieri, 156, ao lado do hospital universitário - De segunda a sexta-feira das 13 às 18h30, Sábado das 8hs às 17h30.