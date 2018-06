Brasileiros entre crises e greves

“Meu povo perece porque lhe falta conhecimento”. Esta frase foi pronunciada por Jesus Cristo, e espelha com excelência o que desejo transmitir neste texto.

A recente greve dos caminhoneiros paralisou o país por quase duas semanas, e o reflexo dessa ação será danoso para a imensa maioria. Um país com as dificuldades que vem enfrentando, não pode se dar ao luxo de permitir greves. Um país que precisa alavancar sua economia e aumentar seu produto interno bruto, precisa ter gente habilitada e competente para tratar acordos com classes descontentes. O governo provou que é muito ruim nesse quesito!

Não vote em político ficha suja... Não vote em político populista... Não vote em quem não merece a sua confiança! Se está em dúvida consulte alguém em quem você confia. Um voto consciente pode mudar sua vida!

A ignorância do homem limita e empobrece. A incompetência o envergonha, o faz sofrer, o destrói e o aniquila. Ela é opressiva, amordaça e amarra as pessoas. Também as deixa cativas daqueles que detém o conhecimento.

Isso posto é trágico reconhecer que os brasileiros são em maioria expressiva, analfabetos funcionais. E de útil, praticamente nada leem. Por isso são massa de manobra de políticos populistas e mal intencionados. Por isso o país tem tanta dificuldade de avançar econômica e socialmente.

Em Provérbios, 3:20, está escrito: “Pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho”. Ainda em Provérbios 24:4 e 5, temos: “Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais que o robusto.”

Estes versículos bíblicos são a palavra de DEUS, a palavra do criador de todas as coisas, e Ele está nos dizendo que o conhecimento da verdade livra, liberta o homem justo.

Dificuldades e problemas cairão por terra e os seus celeiros e lagares transbordarão com toda sorte de riquezas, se você tiver conhecimento, se você se esforçar para aniquilar a ignorância em sua cabeça.

Conhecimento só virá com seu próprio esforço... Com sua abnegação e seu desejo de ser vencedor!

Quando você conhece, passa a desejar mais, passa a querer mais, a conquistar mais. Isso ocorre porque DEUS nos fez assim. Ele nos quer prósperos e quer que tenhamos o melhor desta terra. Ele quer que vivamos o céu aqui na terra.

DEUS não quer que vivamos aquém de nossos talentos. Muito pelo contrário, quer que vivamos na potencialidade máxima de nossos talentos. Então, você que me lê, se eventualmente sente-se preso pela falta de conhecimento, ou pelo entendimento tênue das coisas, procure encher-se de coragem e de ânimo, e caminhe com entusiasmo em direção a conquista dos bens que lhe estão reservados.

Pense que tudo é possível àquele que crê e nunca permita que a ignorância passe a conduzir seu futuro.

É muito importante dominar as situações que se apresentam, e jamais podemos permitir o contrário pois somos abençoados por DEUS e merecemos as suas graças e favores. Somos obra prima de DEUS, porque somos as únicas criaturas feitas à semelhança D’Ele.

É sábio permitir que DEUS comece algo novo em sua vida a partir de hoje. Tenha um novo modelo mental, com mais discernimento, mais autoridade, mais confiança em você próprio e confie totalmente naquele que lhe soprou o fôlego da vida.

O inimigo odeia cada ser humano, e sua especialidade é plantar a semente da incredulidade em sua mente. O seu único objetivo é destruí-lo e matá-lo, pois ele próprio já está condenado para sempre. Porém, nunca subestime o inimigo de Deus, esteja atento e vigiando, e acredite que o melhor desta terra ainda está por vir.

O mundo natural sempre está evidenciando ambiguidades. De um lado vemos jovens morrendo na flor da idade, escravos das drogas mais perversas e de outro lado cientistas falando em viver 500 anos, através do conhecimento e domínio dos telômeros, estas extremidades cromossômicas responsáveis pela vida longa. De um lado vemos o governo que consegue a extraordinária façanha de dever quatro trilhões de dólares, num país que produz tudo, e de outro lado, dezenas e dezenas de homens públicos que multiplicam seu patrimônio em poucos anos, sem que a Receita Federal lhes incomode.

De um lado a sensatez. De outro lado a demência.

De um lado DEUS. De outro lado Satanás.

É preciso estar sempre do lado do bem. É preciso estar sempre junto de DEUS. O alvo precisa ser nossa salvação, e não há nenhuma condenação para os que estão em CRISTO JESUS.

A glória lhes pertence. As crises e greves que vivemos desaparecerão se fizermos as coisas certas. O resto é conversa fiada...

João Antonio Pagliosa - Engenheiro Agrônomo pela UFRRJ em 1972 - Curitiba - Pr. - joaoantoniopagliosa@gmail.com