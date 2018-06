Outlev começa na quinta-feira (07)

Famosa liquidação de roupas e produtos será realizada até domingo, na Chácara Graciosa

Um desfile de moda nesta quinta-feira (7), às 20h, na Chácara Graciosa (Rua Akira Yoshii, 177), trazendo as principais tendências para as próximas estações, vai marcar a abertura do Outlev 2018, evento que reunirá dezenas de lojistas que irão oferecer produtos de marcas famosas com preços de liquidação. A promoção é do Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii.

Na sexta-feira (8) e no sábado (9), o público poderá conferir as novidades do Outlev no período das 10h às 21h; e no domingo (10) das 10h às 19h. São centenas de produtos: moda feminina, masculina, infantil e juvenil, fitness, praia, calçados, enxoval, moda casa, semijoias, acessórios, moda íntima, plus size, artigos em couro, estofados, entre outros.

A entrada e o estacionamento serão gratuitos. Os recursos arrecadados com o aluguel dos stands serão revertidos à Guarda Mirim de Londrina.

Workshop

No sábado à tarde, o Outlev recebe a blogueira e influenciadora digital Carol Tognon, que vai ministrar um workshop, as 15h30,sobre moda, estilo, mercado de luxo e Instagram para negócios. Os convites custam R$ 50,00 e podem ser adquiridos no showroom A.Yoshii (Av. Madre Leônia Milito, 1800). As vagas são limitadas.