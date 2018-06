Bruna Ferrari em destaque no Bella da Semana

Com apenas 19 aninhos e um corpo exuberante a paulista Bruna Ferrari é a nova modelo do Bella da Semana. Em um ensaio pra lá de caliente a belíssima morena é de poucas palavras e muita atitude. Após fotografar para diversas grifes e ser destaque em desfiles de moda, Bruna começou cedo na carreira e hoje concilia o trabalho com os estudos para se tornar engenheira em breve.

Com apenas cinco anos, Bruna Ferrari já dava os primeiros passos como modelo. “Era bem pequena e já entrei para uma agência”. Com o passar do tempo, a paulista foi chamando a atenção de diversas grifes até ser convidada pelo Bella da Semana para fazer o ensaio nu. “Foi uma sensação ótima fotografar nua, aumenta a autoestima. Uma experiência maravilhosa”, revela.

Estudante e modelo, Bruna que seu sonho profissional é seguir na vida como engenheira e que hoje dedica boa parte do seu tempo aos estudos. Porém, ela conta que sobra tempo para cuidar do corpo. “Como muito bem e treino todos os dias”.

Para ela, a parte mais gostosa de seu corpo é a cintura e ela revela que seu ponto fraco é o pescoço e conversa ao pé do ouvido. Atenciosa, como ela mesmo se define, a morena comenta que não tolera homens grosseiros, especialmente os que acham ter autoridades sobre as mulheres.

Quando questionada sobre o que ela faz que deixa os homens malucos a morena desconversou. “Aí já é segredo (risos)”. Se pudesse voltar no tempo e reviver um momento do passado, Bruna conta que seria sua primeira viagem para Disney, e que tiraria todas as crianças e pessoas carentes da rua caso pudesse mudar algo no mundo.

Por fim, para matar a curiosidade, perguntamos para a modelo o que ela costuma fazer quando ninguém está olhando. “Nada demais, gosto sempre de me cuidar, mas se estou bem acompanhada tudo muda”.

Asimp/Bella da Semana

Clique nas fotos para ampliar