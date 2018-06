Inovação, tecnologia e empreendedorismo serão destaques no GeniusCon 2018

Terceira edição da feira deve receber cerca de 5 mil visitantes no Centro de Eventos de Jacarezinho, em setembro

A maior feira de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Norte Pioneiro do Paraná já tem data definida. Neste ano, o evento será realizado entre os dias 26, 27 e 28 de setembro no Centro de Eventos de Jacarezinho. A expectativa dos organizadores é receber cerca de 5 mil visitantes e proporcionar aos participantes uma experiência imersiva para aprendizados de alto impacto, além da geração de negócios.

O presidente do Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro, entidade organizadora do evento, Kleyton Smentkoski, diz que o GeniusCon estará mais forte este ano graças a novas parcerias. Ele adianta que a programação contará com palestras e cases de empresas da região. “Queremos que os visitantes conheçam o movimento que está acontecendo no Norte Pioneiro e as oportunidades que estão sendo ofertadas aqui”, aponta. O foco do trabalho, segundo ele, é fomentar o desenvolvimento regional por meio da tecnologia e inovação.

De acordo com o consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, a feira promete ser dinâmica e, em 2018, terá como novidade painéis e discussões voltadas para o setor de alimentos e bebidas no território. “Vamos trabalhar cenários e tendências para os próximos anos”, adianta. Ele explica que o público-alvo da feira é composto por estudantes de ensino médio, escolas técnicas e universidades; professores; empresários; representantes do setor público.

Outros temas em discussão, segundo Capello, serão políticas públicas para o desenvolvimento; cultura da inovação e tecnologia na área da educação; cidades inteligentes; tecnologias para o agronegócio; internet das coisas. A participação é gratuita.

O diretor de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Instituto Federal do Paraná (IFPR) em Jacarezinho, Rafael Ribas Galvão, diz que a instituição participará do evento com a exposição dos projetos criados durante Trilha de Startups, prevista para começar neste primeiro semestre e ser concluída no GeniusCon. Os alunos participantes serão capacitados para criar ideias de negócios inovadores. “Em parceria com o SRI trabalhamos para trazer desenvolvimento para a nossa região por meio da tecnologia”, afirma.

A gerente do Sesi/Senai do Norte Pioneiro, Elizandra Maria Lauro Estefanuto, avisa que os visitantes terão contato com a robótica e automação industrial durante a feira. As instituições também promoverão minicursos e oficinas em diversas áreas, como saúde, segurança do trabalho, logística. “Este ano, devemos levar, também, alguns dos projetos desenvolvidos dentro do Sesi/Senai”, conta. Ela destaca a importância de trabalhar a inovação desde as primeiras séries do ensino básico até o nível superior. “Queremos mostrar ao público da feira que é possível inovar independente da condição financeira”, observa.

O GeniusCon 2018 é uma realização do SRI em parceria com o Sebrae/PR, IFPR de Jacarezinho, Aitec Uenp, CEEP Agrícola Mohamad Ali Hamzé, Fanorpi e Unopar. O evento conta com o apoio das associações comerciais e empresariais de Andirá, Cambará, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Jacarezinho; da Cacenorpi; Fiep/Sesi/Senai/Senac; CRC-PR; AEANP; Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho; Tecpar; CRA-PR; Crea-PR; Comitês Gestores da Lei Geral das MPEs.

Asimp/Sebrae