Portal RIC Mais transmite a final do Campeonato Paranaense de Futebol Americano

Partida acontece dia 10 de junho e será transmitida ao vivo pela internet

O Portal RIC Mais – plataforma digital de notícias do Grupo RIC Paraná – transmite ao vivo pela internet a final do Campeonato Paranaense de Futebol Americano, que será realizada no dia 10 de junho entre as equipes ‘Coritiba Crocodiles’ e ‘Paraná HP’. A partida acontecerá no Complexo Esportivo Brown Spiders (anexo ao estádio Pinheirão), às 14h. O transmissão estará disponível em pr.ricmais.com.br.

Nesta edição, o campeonato teve a participação histórica de 12 equipes, que foram divididas em três grupos (Leste, Oeste e Norte). Os mais de 700 atletas disputaram 20 jogos até a finalíssima que será disputada no dia 10/06 entre as equipes classificadas.

A parceria entre o RIC Mais e a Federação Paranaense de Futebol Americano para a transmissão das partidas foi inédita no Brasil. Pela primeira vez um grupo de comunicação assinou um contrato com uma federação desse esporte. “Esse acordo foi muito importante porque nos possibilitou mostrar a qualidade técnica, a tática, a organização do esporte para um maior número de pessoas. Isso é um avanço para o nosso esporte no Brasil”, afirma Vicente Brasil, presidente da Federação Paranaense de Futebol Americano (FPFA).

“Para o RIC Mais essa parceria também é de grande importância, pois promove a relevância e a qualidade do portal de notícias para um grande número de pessoas. Os números de fãs do futebol americano, somente no Paraná, chegam a cerca de 100 mil pessoas”, explica Riadis Dornelles, gerente de mídias digitais do Grupo RIC Paraná.

Robertson Luz/Asimp