Juntos pela Apae Londrina

Apresentadores e Influenciadores digitais de Londrina foram escolhidos para serem os Embaixadores da APAE. Com essa união, irão divulgar para seu público, as ações e o site: www.ajudeaapaelondrina.com.br para arrecadar doações a partir de 1 real. A APAE é uma das Instituições sérias e importantes de Londrina que está precisando do apoio e colaboração de todos.

O encontro aconteceu no Empório Sumatra com um café da tarde ao som do Grupo do Clube do Choro e o cantor Kadu Dávila, na última sexta-feira (01/06).

Clique nas fotos para ampliar