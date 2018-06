Liga Ouro - São José vence Londrina novamente e fica a uma vitória da decisão

Com duplo-duplo de Márcio Dornelles, time do Vale do Paraíba levou a melhor e abriu 2 a 0 na série semifinal

O São José Basketball está a uma vitória da decisão da Liga Ouro. Na noite deste domingo (03/06), em casa, no Ginásio Lineu de Moura, o time do Vale do Paraíba venceu novamente o Londrina Unicesumar Basketball, por 57 a 52, e abriu 2 a 0 no confronto válido pelas semifinais da Divisão de Acesso ao NBB CAIXA.

O próximo jogo da série melhor de cinco acontece nesta quinta-feira (07/06), às 20 horas, no Ginásio Moringão, em Londrina. Caso saia vencedor, São José fechará a série, enquanto que o time paranaense luta para forçar o Jogo 4.

Márcio Dornelles comandou o triunfo joseense. Com 4/6 nas bolas de 3, o experiente ala foi o cestinha do jogo, com 18 pontos, e ainda apanhou 11 rebotes para somar seu primeiro duplo-duplo na competição.

Outro destaque da equipe vencedora foi Douglas Nunes. Em uma atuação completa, o ala/pivô contribuiu em todos os fundamentos e deixou a quadra com nove pontos, sete rebotes, cinco assistências, duas bolas recuperadas e um toco.

Pelo Londrina, o atleta mais efetivo em quadra foi o ala/armador Michel, autor de dez pontos, quatro rebotes e quatro assistências. Depois de sofrer uma grave lesão no primeiro jogo da temporada, o jogador voltou à ativa nos playoffs e disputou apenas sua quinta partida na Liga Ouro 2018.

Logo no início do último quarto, o São José teve seu melhor momento no jogo e Márcio converteu sua quarta bola de 3 no jogo para levar a diferença para dez pontos (44 a 34).Na reta final da partida, com cinco pontos seguidos de Servelin, o Londrina baixou a diferença para apenas três pontos (51 a 48). Só que logo em seguida, com 26 segundos para o fim, Hélio converteu bola de dois pontos (53 a 48) e deu tranquilidade para o São José confirmar a vitória.

Corinthians pode garantir vaga na Final nesta segunda

Depois de vencer duas vezes o Macaé na outra semifinal, o Corinthians pode carimbar seu passaporte à decisão da Liga Ouro nesta segunda. Às 19h30, no Ginásio Juquinha, as equipes farão o Jogo 3 do confronto e os paulistas se classificarão à final em caso de vitória.

Confira o calendário completo das semifinais da Liga Ouro 2018:

- Corinthians 2 x 0 Macaé Basquete

Jogo 1 – Corinthians 88 x 80 Macaé

Jogo 2 – Corinthians 86 x 57 Macaé

Jogo 3 – 04/06 (Segunda-feira), às 19h30, no Ginásio Juquinha, em Macaé

Jogo 4* – 06/06 (Quarta-feira), às 19h30, no Ginásio Juquinha, em Macaé

Jogo 5* – 10/06 (Domingo), às 11 horas, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo

- São José Basketball 2 x 0 Londrina Unicesumar Basketball

Jogo 1 – São José 71 x 53 Londrina

Jogo 2 – São José 57 x 52 Londrina

Jogo 3 – 07/06 (Quinta-feira), às 20 horas, no Ginásio Moringão, em Londrina

Jogo 4* – 09/06 (Sábado), às 18 horas, no Ginásio Moringão, em Londrina

Jogo 5* – 12/06 (Quinta-feira), às 20 horas, no Ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos

*Se necessário

(Arthur Marega/São José Basketball)