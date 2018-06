Adriane Galisteu aparece morena em Evento de Conferência Nacional de Blogs em SP

Aconteceu no sábado (02) a quinta edição da Conferência Nacional de Blogs (CNB), a qual foi realizada no luxuoso hotel Maksoud Plaza, situado no bairro da Bela Vista, na capital de São Paulo.

O evento que foi idealizado pelas sócias da CBB, Ana Jacobs e Dani Sanches, reuniu cerca de 600 pessoas, as quais assistiram às palestras de especialistas e conheceram muitas novidades e tendências do mercado digital. Além das idealizadoras o evento contou com especialistas da área que deram várias dicas para os participantes.

Entre os convidados Vips, que bateram um papo com o público presente, estava Marisa Santina, mãe da Youtuber Nina Secrets e a apresentadora e atriz Adriane Galisteu.

Adriane chegou ao local acompanhada de seu marido Alexandre Iódice, exibindo um novo look, com as madeixas morenas.

No bate papo com os blogueiros, a atriz revelou com exclusividade o porque está morena. "Tenho que obedecer o patrão, pois de louca eu não tenho nada... a gente obedece", revela a atriz ao fato de estar morena, e confirma que será devido a sua estreia na próxima novela das 7.

"Muita luta... Estou muito feliz! Um novo desafio em minha vida, que caiu como um presente em meu colo. Tenho 45 anos e veio como desafio de ficar morena após 40 anos. Eu não sou mulher de ter medo. Não tenho medo nem de trabalho e nem dos desafios da vida e isso serve para todos nós", declara Galisteu.

Questionada por uma blogueira qual seria o nome de sua nova personagem, Alexandre, esposo de Galisteu responde pela atriz, "Ainda não pode dizer... Obedece o patrão... A gente tem que aprender a respeitar quem coloca dinheiro em nosso bolso", diz aos risos o empresário.

A missão do evento, criado e realizado pela CBBlogers, é ajudar na profissionalização do trabalho de quem atua na web por meio de grandes profissionais e entrevistas com sucesso de público em todas as edições, o evento atrai cada vez mais pessoas que desejam ficar por dentro de tudo o que diz respeito às redes sociais e se destacar no meio digital como influenciadores, já que esse é um mercado que ganha cada dia mais destaque. Segundo levantamento da BR Media Group, em 2018, as empresas estão investindo 30% a mais nesses profissionais.

Os influenciadores já são uma realidade para o público e para as marcas, já que esse profissional pode mudar a visão que as pessoas têm e levar empresas para lugares que a televisão, por exemplo, não consegue levar. Um estudo realizado pela Sprout Social mostra que 74% dos consumidores se orientam por meio de suas redes sociais para realizar uma compra. Esse novo estilo de marketing acaba desempenhando um papel mais influente e estratégico.

O site Marketingprofs também realizou uma pesquisa que apresenta o crescimento em investimentos em influenciadores digitais em 2018 quando o assunto é marketing online.

Renato Cipriano/Asimp