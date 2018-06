Musas do Brasil e Croácia celebram amistoso em ensaio sensual

O último amistoso brasileiro antes da Copa do Mundo é a oportunidade da seleção mostrar o resultado dos últimos treinamentos. As candidatas do concurso Musas da Copa do Mundo 2018 já estão ligadas em tudo e torcendo muito.

Giselle Saran, a Musa do Brasil, parece estar com a confiança em alta. Durante ensaio sensual, a gata garantiu que o Brasil vai dar show na Rússia enquanto ela fará de tudo para buscar o título aqui. “Apesar da diferença entre a seleção do Tite e a do Dunga, eu sinto que ainda tem muita gente magoada com o desempenho do Brasil na última Copa. Eu estou tranquila, tenho certeza que vamos levar essa taça e espero que aqueles que ainda tem um pé atrás com a seleção venham junto trazendo energia positiva, ainda mais após a vitória de 2 x 0 deste domingo frente a Croácia”, disse.

A modelo Michelle Beus, Musa da Croácia, mesmo com a derrota, fez questão de ressaltar a força da seleção croata e explicou de onde veio a vontade de representar o país no concurso. “A Croácia tem tradição de levar boas seleções para a Copa e dessa vez não vai ser diferente. Quando a minha escolha, lembro que quando surgiu a oportunidade de ser Musa da Copa fui pesquisar as seleções e me encantei por ler sobre o respeito que as mulheres tem na Croácia. Senti que era algo que valia a pena representar, tinha tudo a ver comigo e com o momento de empoderamento das mulheres no mundo. Espero levar essa mulher poderosa por dentro e por fora para a passarela da final e levar esse título”, lembrou.

Ike Oliveira/Asimp