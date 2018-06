A coordenadora do Miss Nikkey Paraná, o Miss Nikkey Londrina e Miss Nikkey Infantil Brasil (2018), Bárbara Nakatsukasa comunica que em função das paralisações decorrentes nos últimos dias, houve alteração da data do Concurso. A nova data será dia 08/07 /2018 (domingo), no Teatro Mãe de Deus com início às 16:00h.

Informa ainda que as inscrições continuam abertas. Fone: (43) 9 9988-7102.