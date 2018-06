Receitas: Fondue na Cestinha

Ingredientes:

- 1 rolo de massa de pastel (250 g)

- 1 colher (sopa) de Manteiga com sal Tirolez (13 g)

- 1 lingüiça defumada fininha cortada em 4 e em fatias de 0,5 cm (120 g)

- 1 embalagem de Fondue Tirolez (250 g)

- 1 Tomate sem sementes em cubos (200 g)

- 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado (12 g)

- Sal

- Pimenta do Reino

- Noz-moscada

Modo de Preparo

- Abra o rolo de pastel e, com o auxílio de um cortador redondo (7,5 cm de diâmetro), corte discos de massa. Vire forminhas de petit gateau (3,5 cm base X 6 cm de altura) com a base para cima e apóie sobre cada uma 1 disquinho de massa, apertando suavemente de modo a formar cestinhas.

- Leve para assar em forno preaquecido (180ºC) por 7 minutos, ou até que fiquem assadas, mas sem dourar.

- Enquanto isso derreta a manteiga e doure a lingüiça até ela ficar crocante. Reserve.

- Misture o conteúdo de embalagem de fondue com o tomate, a lingüiça e o cheiro-verde e tempere com pimenta do reino e noz-moscada a gosto.